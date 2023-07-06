Умер Леонид Попов, легендарный летчик-испытатель Фото: Личный архив

В Московской области умер Леонид Попов, легендарный советский летчик-испытатель. Он скончался 5 июля в своем доме, а в ноябре этого года ему бы могло исполниться 83 года, причина смерти не сообщается. Об этом сообщают «Известия».

Леонид Попов был удостоен звание Героя России в 1994 году за проявленное мужество и героизм, которые он продемонстрировал при испытаниях, доводке и освоении новых образцов техники российской авиации. Он принимал участие в испытаниях всех модификаций МиГ-31 с 1985 по 1989 год.

Ранее стало известно, что в Рязани умер военный летчик, ветеран Вооруженных сил Петр Дикусар. Он также был известен как прозаик, входивший в региональное отделение Союза писателей России. Умер он на 68-м году жизни, причина смерти не сообщается.