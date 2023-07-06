Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков ударит по Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва больно ударила по очень важному элементу польской экономики, закрыв территорию России для грузовиков из Польши. Об этом написал обозреватель Марцин Лис в статье для Business Insider Polska.

«Как признают представители отрасли, данный запрет, а также новое регулирование и дефицит сотрудников стали для них серьезным вызовом», - сказано в статье.

Как публикации отмечается, что транспорт и логистика обеспечивают семь процентов ВВП Польши, а также примерно 6,5 процента рабочих мест в республике. Таким образом, запрет России существенно повлияет на одну и важных отраслей Польши.

«В результате введенный Россией запрет является еще одним барьером, с которым должен столкнуться этот ключевой для польской экономики сектор», - заявляет обозреватель.

Напомним, российское правительство России ввело запрет на автомобильные грузоперевозки по территории страны польскими фурами в конце июня этого года. В Министерстве транспорта РФ заявили, что данный запрет не распространяется на грузовики, которые направляются в Калининградскую область, отметив, что это необходимо для обеспечения бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.