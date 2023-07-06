Путин подчеркнул важность поддержки семей участников спецоперации Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность поддержки семей тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

— Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям, — подчеркнул Путин.

Также он сказал, что всю поддержку семьям участников спецоперации необходимо оказывать в полной мере.

Ранее Владимир Путин заявил, что семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом. Он призвал откликаться на всех их нужды незамедлительно и без лишней волокиты.