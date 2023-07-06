Глава Амурской области Василий Орлов предложил выдавать льготную ипотеку холостым

Льготная ипотека для работающей молодежи без привязки к семейному статусу поможет решить жилищный вопрос тысячам дальневосточников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Приамурья Василий Орлов предложил распространить льготную ипотеку на работающую молодежь без привязки к семейному статусу. По мнению губернатора, эта мера улучшит демографическую ситуацию в дальневосточных регионах. Льготная ипотека для холостых может стать одним из шагов, которые помогут молодым людям обрести стабильность и материальное благополучие. Об итогах и перспективах демографической политики Амурской области Василий Орлов рассказал на пленарном заседании Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».

«Вопрос демографии – это вопрос стратегической безопасности страны. Сегодня мы имеем дело с беспрецедентными в истории современной России демографическими вызовами, среди которых - эпидемия ковида, СВО, вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения девяностых. Все, что касается демографии, требует планирования. Здесь время и сроки измеряются не годами, а поколениями, и нам нужно мыслить стратегически», - подчеркнул Василий Орлов.

По словам главы региона, одной из основных демографических проблем является низкая рождаемость, которая в итоге ведет к сокращению численности населения и его «старению». Чтобы стимулировать рост, необходимо увеличивать поддержку населения со стороны государства.

«Повышение рождаемости - это наша ключевая задача. С 2019 года по поручению Президента на Дальнем Востоке действует специальный «демографический пакет». Уже сегодня государство гарантирует семье финансовую поддержку на всех этапах родительства. За последние пять лет в области на 12% увеличилось количество многодетных семей. За счет областного бюджета помогаем им улучшить жилищные условия. Беременным женщинам, проживающим в отдаленных районах, предоставляем выплаты на проезд до лечебного учреждения, где они проходят перинатальную диагностику. Каждому ребенку, рожденному в Амурской области, вручаем набор новорожденному», - сообщил губернатор.

Василий Орлов напомнил, что для решения демографической проблемы необходима всесторонняя поддержка молодежи, особенно решение жилищного вопроса. Важно предотвратить отток молодых людей из дальневосточных регионов. Губернатор предложил расширить действие дальневосточной ипотеки на категорию «работающая молодежь ДФО» без привязки к семейному статусу. Еще одной мерой поддержки может стать строительство студенческих кампусов для молодых студенческих семей. Василий Орлов предложил рассмотреть возможность реализации этой инициативы в рамках нацпроекта «Образование».