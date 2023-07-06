Глава ГИБДД Черников заявил о резком росте числа ДТП в России

В России в 2023 году отмечен резкий рост дорожно-транспортных происшествий Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В России в 2023 году отмечен резкий рост дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Государственной автомобильной инспекции Михаил Черников.

«2023 ознаменовался каким-то всплеском дорожно-транспортных происшествий. Прежде всего, мы это относим к тому, что изменилась логистика», – сказал он в ходе пресс-конференции.

По информации ГИБДД, за первые пять месяцев этого года в России зафиксирован рост на 5,2% числа ДТП с пострадавшими. Кроме того, выросло количество погибших в автомобильных авариях – на 3%. В 2023 году также происходит очень много ДТП с детьми, которых перевозят взрослые, отметил Черников.

Напомним, в России число аварий с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности выросло на 60%. Основной причиной аварий с ними является пересечение их владельцами проезжей части там, где этого делать нельзя, объяснил глава ГИБДД.