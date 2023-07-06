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НовостиПолитика6 июля 2023 11:41

Лукашенко: Россия - это будущее планеты

Президент Белоруссии считает, что РФ нужно «активнее демонстрировать себя»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко: Россия - это будущее планеты

Лукашенко: Россия - это будущее планеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, отметив, что именно в этой стране находятся все ресурсы.

«Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь, прорывные технологии в России умеют делать: космос, ядерные технологии, вооружение и так далее», - заявил белорусский лидер в четверг, 6 июля, в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Кроме того, Лукашенко считает, что России нужно «активнее демонстрировать себя». Так белорусский президент полгает, что Москва должна стать консолидирующей силой на постсоветском пространстве.

Напомним, президент Белоруссии также заявил о том, что рассчитывает на победу России в украинском конфликте. Кроме того, по его словам, решением украинского вопроса должны заниматься Москва и Минск, но ни в коем случае не Вашингтон.