Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 июля 2023 11:50

Президент Сербии заявил о планах запретить экспорт оружия ради безопасности страны

Соглашение может быть подписано на следующей неделе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Сербия прекратит экспорт оружия и боеприпасов ради обеспечения своей безопасности

Сербия прекратит экспорт оружия и боеприпасов ради обеспечения своей безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия в ближайшее время может полностью отказаться от экспорта всех видов вооружений и боеприпасов. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации.

По словам Вучича, данное соглашение может быть подписано уже на следующей неделе.

"Вводится запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии, потому что жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени и нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны", - заявил сербский лидер.

Ранее в июне Вучич сообщил, что Сербия больше не будет никого публично информировать о своих военных планах. Исключением станет НАТО, перед которым у Белграда есть ряд обязательств.