Президент Сербии заявил о планах запретить экспорт оружия ради безопасности страны

Сербия прекратит экспорт оружия и боеприпасов ради обеспечения своей безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия в ближайшее время может полностью отказаться от экспорта всех видов вооружений и боеприпасов. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации.

По словам Вучича, данное соглашение может быть подписано уже на следующей неделе.

"Вводится запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии, потому что жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени и нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны", - заявил сербский лидер.

Ранее в июне Вучич сообщил, что Сербия больше не будет никого публично информировать о своих военных планах. Исключением станет НАТО, перед которым у Белграда есть ряд обязательств.