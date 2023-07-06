Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы гражданам в Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград собирается запросить срочное заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за угрозы жизни и безопасности своим гражданам в Косово и Метохии.

Вучич также заявил о планах Белграда потребовать от сил Североатлантического альянса демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев, отметив, что народ в Сербии «прижат к стенке».

«Я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать и что мы больше не можем делать», - заявил сербский лидер.

Напомним, в конце мая этого года Александр Вучич заявил, что вопреки гарантиям, Международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса не защитили сербов, проживающих на севере Косово и Метохии.