Гладков: мужчина получил ранение при обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате инцидента один мужчина получил ранение. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое, — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что мужчине оказывается вся необходимая помощь медиков, а оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход села, попавшего под обстрел украинских войск.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Валуйки со стороны Украины, ранение получила одна женщина. С осколочными ранениями грудной клетки ее доставили в ближайшую больницу.