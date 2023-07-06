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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:58

Гладков: мужчина получил ранение при обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое
Роман ПОЛОСИКОВ
Гладков: мужчина получил ранение при обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

Гладков: мужчина получил ранение при обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате инцидента один мужчина получил ранение. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое, — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что мужчине оказывается вся необходимая помощь медиков, а оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход села, попавшего под обстрел украинских войск.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Валуйки со стороны Украины, ранение получила одна женщина. С осколочными ранениями грудной клетки ее доставили в ближайшую больницу.