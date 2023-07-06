Патрушев заявил о временном сплочении Запада на фоне «российской угрозы»

Патрушев заявил о временном сплочение Запада на фоне «российской угрозы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сплочение западных стран перед навязанной им «российской угрозой» является временным, отметив также о желании восстановить однополярный миропорядок, основанный на диктуемых Вашингтоном правилах.

«Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привел к обострению глобальных проблем в мире. Целями враждебных действий англосаксов и их приспешников является сохранение своего доминирования в мире», - заявил глава Совбеза РФ.

Патрушев выразил уверенность, что «западная гегемония ведет мир в тупик», а сейчас активно начинает становление многополярного мира, тогда как же основанный на диктуемых США правилах однополярный мир «не может быть реанимирован».

Напомним, ранее Патрушев заявил, что западные страны повторяют путь Адольфа Гитлера и его приспешников, возрождая нацистскую идеологию, а также желая «расчленить Россию».