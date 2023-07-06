Роман Костомаров выписан из больницы

После выписки из больницы Костомаров выразил благодарность всему медицинскому персоналу, спасавшему его жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в четверг, 6 июля, был выписан из больницы, спортсмен провел более полугода на лечении после того, как во время новогодних праздников подхватил пневмонию. После выписки из больницы Костомаров выразил благодарность всему медицинскому персоналу, спасавшему его жизнь, а также рассказал, что сейчас он ходит «с хорошим настроением».

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал», - заявил спортсмен в видео, размещенном в личных соцсетях.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе этого года, а позже ему стало еще хуже и его перевели в медикаментозную кому. После этого фигуристу было проведено несколько операций по ампутации. Как признавался тренер Александр Жулин, врачи давали спортсмену 2% шансов на выживание.