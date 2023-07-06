Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирный житель скончался в карете скорой помощи от полученных травм после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У погибшего было проникающее осколочное ранение брюшной полости.

"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью", - написал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее белгородский губернатор доложил об обстреле города Валуйки со стороны ВСУ при помощи "Градов". Тогда в результате украинской атаки пострадала одна женщина, у нее были осколочные ранения грудной клетки.

Гладков также сообщил, что в целях безопасности от атак ВСУ окна в школах и детских садах в Белгородской области будут покрыты бронепленкой.