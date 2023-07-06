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НовостиПолитика6 июля 2023 12:27

МИД Финляндии заявил о «расследовании» в отношении консульства России

Глава ведомства Элина Валтонен отметила, что при необходимости будут приняты меры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Финляндии заявил о «расследовании» в отношении консульства России

МИД Финляндии заявил о «расследовании» в отношении консульства России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финские власти начали «судебное расследование» в отношении российского консульства на Аландских островах. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделала министр иностранных дел республики Элина Валтонен, отметив также, что при необходимости будут приняты меры.

«В отношении консульства на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», - написала глава финского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Сегодня посол Финляндии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест из-за антироссийской политики, которую проводят в Хельсинки. Позже российское внешнеполитическое ведомство объявило о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге c 1 октября текущего года.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о планах Хельсинки ужесточить ограничения на въезд в страну для россиян.