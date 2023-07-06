Полпред в ЮФО Устинов: риск диверсий на окружных объектах транспорта еще высок

Полпред в ЮФО Устинов: риск диверсий и атак беспилотников на окружных объектах транспорта еще высок Фото: REUTERS

Полпред президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в четверг, 6 июля, заявил о сохранении высокого риска повторения диверсий и атак беспилотников на окружные объекты транспорта и ТЭК. Однако он подчеркнул, что масштабных происшествий удается избежать.

«Атаки БПЛА в ЮФО приобретают все более выраженный, целенаправленный характер, они реально превращаются в опасный для населения угрозообразующий фактор», - отметил Устинов.

Он уточнил, что, в первую очередь, целями ударов являются объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса.

«И, хотя подобных масштабных диверсий удается избежать, риск их повторения остается максимально высоким», - подчеркнул полпред в ЮФО.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что города РФ будут защищены от атак беспилотников. По его мнению, борьба с ними является решаемой задачей. Так, российский лидер вспомнил, что в свое время в Сирии была похожая ситуация, но российские военнослужащие быстро научились решать подобные задачи.