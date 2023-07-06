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НовостиПолитика6 июля 2023 12:49

Британия исключила из санкционного списка экс-замглавы Сбербанка Льва Хасиса

Причины такого решения в Минфине королевства не объяснили
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия исключила из санкционного списка экс-замглавы Сбербанка Льва Хасиса Фото: Владислав Шатило/ТАСС

Британия исключила из санкционного списка экс-замглавы Сбербанка Льва Хасиса Фото: Владислав Шатило/ТАСС

Власти Великобритании исключили из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Лев Аронович Хасис», – сказано на сайте Министерства финансов страны.

О причинах исключения бывшего топ-менеджера Сбербанка из списка санкций не говорится.

Хасис был включен в санкционный список Великобритании 24 марта прошлого года за то, что якобы получал выгоду за счет оказания поддержки правительству России. После начала специальной военной операции на Украине он уехал из России в США. Государственная дума поручала комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в ФСБ, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете и в правительстве информацию о достоверности данных о выезде Хасиса и о правомерности его отъезда из РФ.