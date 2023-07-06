В Совбезе РФ предупредили россиян о рисках для здоровья из-за деятельности США

Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-биологическая деятельность США вблизи границ Российской Федерации может привести к росту различных инфекций и заболеваемости среди населения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев на совещании в Краснодаре сказал, что американцы занимаются созданием искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний. На этом фоне риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями и различными видами лихорадок особенно высоки.

Ранее секретарь Совбеза РФ сообщил об усилении военной угрозы для России со стороны Североатлантического альянса на фоне июньских учений НАТО по отработке планов переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга.

Кроме того, Патрушев обвинил страны Запада в развязывании в отношении России гибридной войны, которые, по его мнению, не оценили всех последствий.