ВТБ представил варианты применения смарт-контрактов с цифровым рублем

Банк ВТБ представил свои предложения по базовым сценариям применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических и юридических лиц. Об этом в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт- контрактов», — рассказал Вадим Кулик в ходе своего выступления.

Применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. Это может быть удобно при использовании «детских» кошельков, когда необходимо осуществлять траты только по заданному списку или установить запрет на покупку отдельных категорий товаров. А также для переводов физлиц на различные цели, например, на благотворительность, когда важна прозрачность расчетов.

Это может быть применимо для самоисполняемых сделок. Например, для сбора денег с автоматическим переводом получателю при достижении нужной суммы, автоматического поздравления по списку контактов с последующим переводом определенной суммы в заданную дату или автоматического пополнения цифрового кошелька при достижении установленного минимального баланса или при получении зарплаты. Возможен перевод цифровых рублей на кошелек банка для гарантии их дальнейшего перевода с подтверждением через банковское приложение по аналогии с аккредитивом.