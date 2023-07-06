Патрушев: Киев использует методы гитлеровских спецслужб при подготовке терактов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в распоряжении Кремля есть многочисленные подтверждения использования киевским режимом методов гитлеровских спецслужб при подготовке терактов и диверсий в России.

“Продолжаем получать многочисленные факты, подтверждающие неонацистскую сущность правящего бандеровского режима, взявшего на вооружение самые грязные методы, когда-то применявшиеся гитлеровскими гестапо и абвером, в том числе при подготовке и совершении терактов и диверсий на территории нашей страны”, — отметил Патрушев на совещании по вопросам безопасности Южного федерального округа.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в ходе специальной военной операции российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма.

Издание The New York Times недавно также отмечало, что в рядах украинской армии очень часто можно заметить огромное количество нацистской символики. Из-за двоякого отношения к этому киевский режим может лишиться поддержки со стороны Запада.

При этом обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус отмечал, что украинская армия повторяет и ошибки нацистской Германии, а текущее наступление похоже на битву на Курской дуге в 1943-м. Историк подчеркивал, что командование ВСУ забывает про неизбежный контрудар и обещанное наступление Киева закончится так же, как наступление фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.