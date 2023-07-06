ВТБ представил программу создания финансовой системы «Глобального юга»

Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название "Глобальный юг", включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Программа предусматривает следующие элементы:

- Создание новой системы обмена финансовыми сообщениями. «Пересборка» мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях влечет за собой разрушение монополии SWIFT – организации, которой в этом году 50 лет и которая сама возникла как ответ на угрозу монополизации сферы передачи финансовых сообщений. Это объективный и необратимый процесс, которому санкции придали ускорение.

- Замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Здесь, по мнению главы ВТБ, огромная перспектива у технологии blockchain.

«Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте», - отметил Андрей Костин.

- Создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба – в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономики глобального Юга.

- Создание новых инструментов для привлечения капитала. ВТБ предлагает создавать новые инструменты, которые будут учитывать «национальное регулирование валют и финансовых рынков» и давать возможность проводить трансграничные расчеты между инвесторами и эмитентами в разных странах.