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НовостиПолитика6 июля 2023 13:08

Захарова назвала фейком утверждения о переговорах США с Лавровым по Украине

Она уточнила, что дезинформация была запущена в западных СМИ
Екатерина КОСОБОКОВА
Захарова назвала фейком утверждения о переговорах США с Лавровым по Украине

Захарова назвала фейком утверждения о переговорах США с Лавровым по Украине

Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о том, что бывшие чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине. Такие заявления она назвала фейком.

«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западных СМИ», - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос урегулирования украинского конфликта касается только России и Белоруссии, но не Соединенных Штатов Америки. Белорусский лидер также предложил сторонам сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевский режим пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией. По его словам, многие государства «уже с головой влезли» в этот конфликт.