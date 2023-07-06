Захарова назвала фейком утверждения о переговорах США с Лавровым по Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о том, что бывшие чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине. Такие заявления она назвала фейком.

«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западных СМИ», - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос урегулирования украинского конфликта касается только России и Белоруссии, но не Соединенных Штатов Америки. Белорусский лидер также предложил сторонам сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевский режим пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией. По его словам, многие государства «уже с головой влезли» в этот конфликт.