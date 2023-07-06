Губернатор Сергей Цивилев:В Кузбассе появится третий центр для реабилитации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Новокузнецке появится новый реабилитационный центр для ветеранов СВО, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Еще два таких же центра сейчас строятся в других городах региона. В ходе встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым Сергей Цивилев рассказал о работе, которая ведется в области в этом направлении.

«Сейчас мы приняли решение, что в Новокузнецке на базе недостроенного здания медико-социальной экспертизы будет создан третий в Кузбассе реабилитационный центр. Сейчас мы уже строим такие центры в Шерегеше и Кемерове. Центр в Новокузнецке создадим за счет федерального финансирования. Запуск трех учреждений позволит полностью покрыть потребности региона в этом виде помощи ветеранам СВО», - отметил Сергей Цивилев.

По словам главы региона, проекты кузбасских реабилитационных центров по согласованию с Министерством труда и соцзащиты будут проработаны в ведущих НИИ Москвы и Санкт-Петербурга. Федеральные специалисты помогут довести их до самых высоких стандартов.