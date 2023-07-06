Рогов: ВСУ не задействуют танки Challenger, понимая, что те отправятся вслед за "Леопардами" Фото: REUTERS

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ в данный момент избегает использования в боях на линии соприкосновения британских танков Challenger, поскольку понимает, что эти машины повторят плачевную судьбу немецких танков Leopard.

“На линии соприкосновения британских танков пока нет, они находятся в резерве. Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо”, — сказал Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что слухи, распространяемые украинскими СМИ, о появлении в зоне боев британских танков является лишь попыткой поднять упавший боевой дух бойцов ВСУ сказками о новом супероружии.

Напомним, издание Wall Street Journal почти сразу после начала обещанного наступления ВСУ сообщило, что бойцы украинской армии массово жалуются на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая недостаточно хорошо подходит для боевых действий на Украине.

Позже журналист Патрик Дреннан заявил, что американская военная техника оказалась плохо адаптирована для боевых действий на Украине и плохо показала себя в конфликте из-за своей сложности и дороговизны.

Тем временем президент России Владимир Путин отметил, что американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard "прекрасно горят" в зоне спецоперации.