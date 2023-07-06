Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля

Греф предсказал укрепление рубля. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В настоящее время курс рубля находится не на оптимальном уровне и в скором времени должен укрепиться. Таким мнением поделился председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Центробанка.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться», - цитируют слова Грефа «Ведомости».

Кроме того эксперт выразил уверенность, что до экстремально низких показателей, какие были достигнуты в прошлом году, в этот раз рубль не опустится. Греф сравнил курс национальной валюты с поплавком, который подпрыгнул, а значит все сектора экономики скоро будут вынуждены подстроиться, и «наступит какая-то новая стабилизация».

Кроме того эксперт добавил, что свой макропрогноз Сбербанк пока корректировать не стал, курс доллара на конец года по-прежнему ожидается на уровне в 75–78 рублей.

Напомним, в четверг, 6 июля, курс доллара превысил 92 рубля впервые с 28 марта 2022 года, а курс евро достиг 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. После этого валюты продолжили расти.

Добавим, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий рубль – это благо для экономики.