Кириенко проверил работу Запорожской АЭС

Пресс-служба ЗАЭС: Кириенко убедился в том, что станция работает в штатном режиме Фото: REUTERS

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и убедился, что станция работает в штатном режиме.

“Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий”, — сообщили в телеграм-канале пресс-службы ЗАЭС.

Отмечается, что Кириенко убедился в отсутствии нарушений пределов безопасности вместе с врио главы губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Также в ходе визита в регион они посетили муниципальную школу № 5 и Школу Бокса в Энергодаре.

Напомним, в последнее время официальные представители Киева неоднократно заявляли, что Россия якобы планирует устроить подрыв на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на ГУР Минобороны страны, заявлял, что РФ якобы установила на крышах нескольких ядерных реакторов предметы, похожие на взрывные устройства.

Позже телеканал Sky News заявил, что снимки американской спутниковой компании Planet Labs опровергли заявления Зеленского о взрывчатке на крышах реакторов. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что все заявления киевского режима о том, что Россия якобы планирует взорвать Запорожскую АЭС, являются бредом.