Продюсер Лавров: Аллегрова теперь просит за выступление 10 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Аллегрова выходит на сцену не часто, во время пандемии она взяла творческую паузу. А когда стартовала СВО, певица приняла для себе решение, что не время для концертов. Теперь она соглашается только на большие корпоративы, где выступает сразу несколько артистов. И, как признаются продюсеры, 71-летняя звезда удивляет своими запросами. Но соглашается далеко не на все мероприятия, а только точечно.

- Раньше, например, она каждое лето ездила с выступлениями на юг. Но в этом году ее концертов там не планируется, - говорит сайту mk.ru концертный промоутер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров.

Так что, обычные зрители увидеть Аллегрову не могут, а вот олигархи – очень даже. Но в былые годы аппетиты у «императрицы» были куда скромнее.

- Раньше с Аллегровой можно было разговаривать при ценнике 50 тысяч евро. Сейчас она просит 100 тысяч евро. То есть 9-10 миллионов рублей за 40-50 минутное выступление. Артистка заранее узнает, кто устраивает мероприятие. С сомнительными личностями старается не связываться, - сказал продюсер.

Вести о возросшем гонораре быстро стало известно организаторам и теперь количество предложений у певицы сократилось.

При этом Лавров уверен, что Ирина Аллегрова не бедствует, она давно накопила денег на безбедную жизнь.