«Нижний Новгород: 100% настоящая Россия»: в питерском метрополитене запустили тематический поезд

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев уверен, что запуск тематического поезда укрепит сотрудничество с Санкт-Петербургом. Фото: АНО "Центр 800"

«В 2021 году в рамках ПМЭФ мы с Александром Бегловым подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, а в 2022 году соглашения о совместных действиях в сфере туризма. Сейчас наши планы находят свое воплощение в таких ярких проектах, как запуск тематического поезда метро. С достопримечательностями Нижегородской области смогут ближе познакомиться как сами петербуржцы, так и гости города на Неве. Нижний Новгород и другие города региона с каждым годом набирают популярность у туристов, но важно постоянно двигаться вперед, привлекать в регион новых гостей. Это даст возможность развиваться туристическому бизнесу и необходимой инфраструктуре», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин динамичное развитие сотрудничества между регионом и Санкт-Петербургом.

Фото: АНО "Центр 800"

Поезд из вагонов с креативным дизайном, посвященным одному из шести городов Нижегородской области, будет курсировать до января 2024 года по линии № 2.

«Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас – каждый вагон посвящен определенному городу, что позволяет показать богатство и разнообразие Нижегородской области. За время работы поезда это смогут увидеть миллионы людей – ежедневный пассажиропоток на линии превышает 550 тысяч человек. Благодарим губернатора и правительство Санкт-Петербурга за поддержку проекта», - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Фото: АНО "Центр 800"

Каждый пассажир тематического поезда с помощью специального QR-кода сможет «погрузиться» в один из представленных городов. Аналогичный поезд в Московском метрополитене был запущен на Арбатско-Покровской линии в феврале 2023 года. А запуск брендированного поезда в Санкт-Петербурге стал ярким продолжением активного сотрудничества регионов по развитию нового туристического маршрута «Три столицы: от рассвета до заката».

«Нижегородская область привлекает все больше туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас идеальная транспортная доступность, есть совместные проработанные маршруты, позволяющие в течение одной поездки ощутить красоту всех трех регионов. Уверены, что запуск тематического поезда еще больше укрепит это сотрудничество», - подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.