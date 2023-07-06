Карантин из-за птичьего гриппа впервые введен в Мурманской области из-за выявления болезни у чаек Фото: Антон ЗАБИРОВ

Карантин по гриппу птиц введен в Мурманской области, причиной этому послужило обнаружение заболевания у сизых чаек. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил оперативный штаб региона.

По данным MURMANSK.KP.RU, это первый подобный случай в регионе, ранее обстановка в Заполярье в этом плане была благополучной. Уточняется, что ограничительные меры коснутся подсобных хозяйств, которые занимаются разведением домашней птицы.

«Введение в регионе особого режима обязывает фермеров перевести птиц на закрытое содержание и выполнять ряд ветеринарных правил содержания поголовья», - пояснили в оперативном штабе.

Заболевание обнаружили у сизых чаек в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура. Там не живут люди, но птицы легко могут перенести болезнь по воздуху, уточнили в оперштабе.

В четверг, 6 июля, карантин из-за птичьего гриппа также ввели в селе Зеленец Сыктывдинского района в республике Коми.

В мае карантин из-за птичьего гриппа вводился в 11 районах Москвы. Тогда в Братеево обнаружили птиц, которые заражены высокопатогенным штаммом заболевания.