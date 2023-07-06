Экс-замглавы Минобрнауки Переверзеву обвинили в особо крупном мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

Следственный комитете России предъявил обвинение бывшему главе Министерства высшего образования и науки РФ Валентине Переверзевой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Переверзевой Валентине Викторовне предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – рассказал собеседник агентства.

Обвинение экс-главы Минобрнауки связано с фиктивным трудоустройством сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), уточняется в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Москве проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту дела предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Детали уголовного разбирательства не раскрываются.