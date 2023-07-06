Экономист дал россиянам совет по валютным сбережениям

Эксперт дал россиянам совет по валютным сбережениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Покупка евро и долларов во время ослабления курса рубля, как и продажа своих валютных сбережений — не лучшая идея. Такой совет дал экономист Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что после роста курса всегда будет откат, однако сложно спрогнозировать, как быстро он может произойти.

На портале RT привели слова экспертов, которые рассказали, что определяющими факторами для российской национальной валюты будут действия Центробанка, динамика цен на нефть, а также ситуация с внешней торговлей России.

Также в публикации отметили, что если ажиотажный рост курса продолжится, власти могут задействовать специальные меры, которые позволят стабилизировать обстановку.

Резкие колебания курсов валют иногда могут быть связаны со «спекулятивными играми» на финансовом рынке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого опубликовали на сайте телеканала 360.