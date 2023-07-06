Президент Финляндии признал неэффективность антироссийских санкций

Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уход всех финских компаний с российского рынка не принес Хельсинки ожидаемого результата. Такое заявление сделал финский президент Саули Нийнистё в интервью французскому изданию Monde.

"Ни одна финская компания не ведет деятельность в России. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен", - признал Нийнистё.

Президент Финляндии объяснил низкую эффективность антироссийских санкций наличием путей их обхода и сохранением торговых отношений между Россией и многими странами за пределами Европы.

Ранее Финляндия объявила об ужесточении правил для въезда в страну российским гражданам с 10 июля 2023 года. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, сообщило о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, обосновывая свое решение антироссийской политикой Хельсинки.