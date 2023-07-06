Правительство увеличило максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке

Мишустин сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг, 6 июля, сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке с трех до шести миллионов рублей. Он пояснил, что федеральный кабмин расширяет условия участия россиян в этой госпрограмме.

«В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм», - сказал Мишустин во время заседания правительства.

Помимо этого, по словам премьер-министра, кабмин работает над тем, чтобы скорректировать цели сельской ипотеки. К примеру, можно будет взять кредит на приобретение квартиры в многоэтажке в опорных населенных пунктах. Кроме того, ипотеку можно будет потратить на покупку готового домокомплекта и затем вести строительство собственными силами.

Мишустин также рассказал, что льготные кредиты по сельской ипотеке уже взяли свыше 100 тысяч россиян.

Сайт KP.RU ранее писал о введении в России сельской ипотеки, по которой любой житель страны может купить или построить дом в деревне, взяв льготный кредит по ставке не более 3% годовых.

Ранее также сообщалось, что почти три четверти россиян, согласно опросам, хотели бы жить за городом. При этом те, кто задумывается о приобретении или строительстве собственного дома, готовы сделать это на кредитные средства.