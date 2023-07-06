Аналитик Самиев заявил, что рецессия в США повлияет на товарные рынки всего мира Фото: REUTERS

Рецессия в Соединенных Штатах отразится на экономике всего мира. Очевидным последствием такого исхода станет падение спроса на ресурсы и множество других товаров. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» аналитик Павел Самиев.

По его словам, неочевидным последствием американской рецессии может быть возможный переход инвесторов в ценные бумаги США. Он добавил, что это будет зависеть только от глубины падения экономики.

Буквально недавно стало известно, что Всемирный банк почти полностью исчерпал внутренние средства, которые они могли выделять Украине, что становится свидетельством нарастающего кризиса западных экономик. Об этом рассказал экономист Максим Чирков в интервью для Пятого Канала.

Он подчеркнул, что проблемы в западной экономике будут развиваться, поскольку Европа уже утратила свой главный инструмент — привлекательность своей финансовой инфраструктуры. Желающих вкладываться в страны ЕС становится все меньше.

Помимо этого, появилась информация, что Европейские фонды лишились около 27 миллиардов долларов с начала 2023 года, поскольку инвесторы перестали верить в их эффективность. О таких результатах исследования рассказали на сайте телеканала 360.