Самолет Ан-2 с пятью людьми на борту экстренно приземлился в Кировской области Фото: Олег Укладов

Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, совершил экстренную посадку в Кировской области, сообщили в экстренных службах.

Как перелает РИА Новости, воздушное судно село в Кирово-Чепецком районе. На место происшествия направились наземные группы спасателей.

По информации ТАСС, вынужденную посадку совершил самолет Авиалесоохраны. Собеседние агентства уточнил, что при посадке никто не пострадал.

Напомним, в Воронежской области 24 июня жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Пострадал один человек. В тот же день по меньшей мере 18 человек пострадали во время экстренной посадки пассажирского самолета в международном аэропорту Гонконга. Как писал сайт KP.RU, вынужденную посадку авиалайнер совершил по причине взорвавшегося шасси.

В середине июня в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет Москва – Актау.