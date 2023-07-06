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НовостиПроисшествия6 июля 2023 15:36

В Бурятии пропали пять туристов, упавших в воду при сплаве на катамаранах

Трем туристам удалось спастись
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Бурятии перевернулись катамараны с туристами, пятеро человек пропали

В Бурятии перевернулись катамараны с туристами, пятеро человек пропали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии во время сплава по реке Снежная перевернулись катамараны с туристами, пять человек пропали, сообщает региональное управление МЧС.

«Вечером 6 июля от ОД ЕДДС Кабанского района поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. В результате три человека спаслись, судьба пяти человек неизвестна», – сказано на сайте ведомства.

На место происшествия выехали спасатели, добавили в управлении МЧС по Бурятии.

Напомним, 1 июля в Карелии перевернулся туристический автобус, в котором находились 40 пассажиров. Глава Минздрава республики Михаил Охлопков уточнил, что четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.