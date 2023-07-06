Психолог рассказала о способах распознать депрессию Фото: Shutterstock

Постоянное чувство подавленности и грусти, а также перманентная усталости и потери энергии могут быть симптомами депрессии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала клинический психолог Мария Манина.

Она посоветовала при наличии подобных симптомов не пытаться прибегать к самолечению, а обратиться к квалифицированному специалисту.

Врач-психиатр Эдуард Слуцкин рассказал в интервью Пятому каналу о том, что пациенты с депрессией проходят лечение и в психиатрических больницах. По его словам они обычно самые благодарные, поскольку их лечение протекает быстро и без особых сложностей.

Слуцкин также добавил, что депрессии, вызванные какими-то внешними факторами, обычно легко поддаются лечению, а после него люди чувствую себя прекрасно.

Симптомы депрессии могут появиться даже в самых обычных бытовых ситуациях. Часто люди в конце отпуска могут ощущать что-то похожее, но обычно все волнения проходят спустя пару недель. Об этом рассказала психолог Дарья Яушева, слова которой опубликовали на портале Life.ru.