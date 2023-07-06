Роспотребнадзор: в реке Темерник в Ростовской области обнаружили холероподобные бактерии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор по Ростовской области обнаружил в реке Темерник в Ростове-на-Дону холероподобную микрофлору. В ведомстве уточнили, что такие результаты мониторинга являются типичными для этого времени года, однако необходимо провести подробные исследования полученных проб, и запретить на время проверки купание в некоторых водоемах.

“Специалисты управления прoдолжают прoфилактические и прoтивоэпидемические мероприятия. Введенo oграничение водoпользования в реке Темерник, Рoстовском море и Северном вoдохранилище до завершения пoлного кoмплекса лабoратoрных исследований”, — сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в данный момент эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, а уровень инфекционных заболеваний не превышает нормальных значений.

Напомним, в марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что риск глобального распространения холеры в мире очень высок.

Академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал KP.RU, грозит ли России вспышка холеры, насколько мы защищены от этой болезни и как от нее можно спастись.