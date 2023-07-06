Врач рассказала об опасности мороженого Фото: Евгения ГУСЕВА

Употребление мороженого в больших количествах может не только навредить фигуре, но и привести к развитию сахарного диабета. Об этом рассказала РИАМО врач Татьяна Воробьева.

Она порекомендовала есть не более ста граммов мороженого в день и употреблять его не чаще 2-3 раз в неделю. Врач напомнила, что часто в мороженом много сахара, а это может сказаться на лишних килограммах.

При этом совсем отказываться от летнего лакомства совсем не обязательно. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что домашнее мороженое может быть вполне полезным для здоровья. Эти слова специалиста опубликовали на портале RT.

Королева уточнила, что если приготовить десерт из натуральных продуктов самостоятельно, то он может стать отличным источником витаминов и белков, в котором не будет сомнительных усилителей вкуса и трансжиров.