Особый противопожарный режим будет введен в Крыму с 8 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим введут в Крыму с 8 июля 2023 года. Это будет сделано из-за высокого уровня пожарной опасности в регионе, проинформировало министерство чрезвычайных ситуаций полуострова.

«С 00:00 часов 8 июля приказом МЧС республики Крым на полуострове будет введен особый противопожарный режим», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что причиной введения такого режима послужили высокие классы пожарной опасности, отсутствие улучшения пожарной обстановки, а также усиление ветра и риски появления больших возгораний сухой растительности рядом с лесами.

По данным CRIMEA.KP.RU, данная мера принята с целью предотвращения возможных пожаров и создания условий для успешного их тушения.

«Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ», - добавили в МЧС.

Исключением являются только те работы, которые осуществляют специализированные службы для предотвращения лесных пожаров.

Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима на территории лесов Подмосковья с 28 апреля 2023 года. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности и увеличиваются штрафы за их нарушение. Кроме того, на контроль за ситуацией в лесах отправили больше специалистов — свыше тысячи человек.