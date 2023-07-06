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НовостиПолитика6 июля 2023 16:19

Гладков: системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

По предварительным данным, никто не пострадал
Сергей ЧИКОВ
Системы ПВО сбили на подлете к Белгороду две цели ВСУ

Системы ПВО сбили на подлете к Белгороду две цели ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении”, — сообщил Гладков у себя в телеграм-канале.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва получает все больше доказательств неонацистской сущности “правящего бандеровского режима”, который использует грязные методы гитлеровских спецслужб при проведении терактов и диверсий.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что “для украинских нацистов нет никаких моральных преград”, поэтому они продолжают терроризировать гражданское население приграничных районов и запугивать мирных людей.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим никогда не станет другим.