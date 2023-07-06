Военный эксперт Козюлин: НАТО ищет способ не защищать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что НАТО планирует принимать Украину в Альянс поэтапно и не обещать ей защиты в случае ее членства, показывает стремление Запада сделать шаги навстречу Киеву перед саммитом в Вильнюсе. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Вадим Козюлин.

— Идет поиск каких-то дипломатических решений, нацеленных на то, чтобы не обещать конкретики касательно вступления Украины в НАТО, но в то же время заявить о каких-то громких шагах на предстоящем 11–12 июля в Вильнюсе саммите НАТО, — заявил эксперт.

Козюлин также напомнил, что Альянс дал Украине целый список обязательств, но они совершенно не удовлетворяют Киев. По его словам НАТО не может не поддерживать Украину, однако и брать на себя обязательство по ее защите никто не хочет.

Эксперт считает, что создание нового совета Украина — НАТО, всего лишь формальность. Козюлин предположил, что туда наберут сотрудников, которые будут просто ходить по кабинетам и размышлять, что еще Киев может получить от Альянса.

В Белом доме уже подчеркнули, что Украина должна соответствовать всем общепринятым критериям для челенства в НАТО. Поэтому Киеву необходимо проводить реформы, чтобы соответствовать всем стандартам остальных членов.