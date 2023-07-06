Набиуллина: Центробанк допускает повышение ключевой ставки

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ Фото: REUTERS

Глава центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает повышение ключевой ставки, при этом на данный момент рано говорить о возможных масштабах повышения и их частоте.

“Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно”, — сказала Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.

Также она отметила, что проинфляционные риски с последнего заседания ЦБ выросли в связи с динамикой курса рубля, однако на предстоящем заседании директоров банка решение о повышении ставки будет приниматься на основании всех факторов.

Напомним, 6 июля курс доллара США на Московской бирже поднялся выше 91 рубля, а курс Евро превысил 99 рублей. Эльвира Набиуллина объяснила ослабления курса российской валюты сокращением экспорта и снижением стоимости нефти.

Также она подчеркнула, что происходящее в последнее время колебание цен на нефть будет ощутимо и в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка “от того, когда цены были достаточно низкие”. При этом, по ее словам, российский импорт восстанавливается достаточно быстрыми темпами.