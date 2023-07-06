Британские ученые выяснили, что дефицит сна снижает пользу физических упражнений

Лондонские ученые: недостаток сна может нивелировать пользу физических упражнений Фото: Евгения ГУСЕВА

Физическая активность положительно влияет на организм человека, однако Университетский колледж Лондона выяснил, что недосып может приравнять все старания к нулю. Об этом исследовании рассказал «Ридус».

По результатам исследования, люди возрастом от 50 до 60 лет, которые ведут активный образ жизни, но при этом спят меньше шести часов, демонстрируют такие же серьезные когнитивные нарушения, которые свойственны их малоподвижным сверстникам.

Для выявления этой закономерности были изучены данные девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше. Оценивали внимание и память людей при помощи специальных тестов, которые ученые проводили в течение десяти лет.

При этом в начале тестов было доказано, что физическая активность действительно улучшает работу мозга людей, даже если они недостаточно спят. Со временем, те, кто не спал хотя бы шесть часов в сутки, начали хуже проходить тесты, а также у людей старше 50 лет, хронический недосып вызывает рост риска развития деменции.

Ученые подытожили исследование тем, что необходимо заниматься спортом, спать достаточное количество часов и правильно питаться, а делать это необходимо одновременно, чтобы сохранить свое здоровье и укрепить его.

По результатам опроса около 79 процентов россиян жалуются на недостаток сна и к вечеру обычно у них появляется чувство апатии. Из-за проблем со сном люди чувствуют бодрость только в вечернее время суток.