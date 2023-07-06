Юрист Иванов высказал опасения из-за штрафов за пропаганду жестокости к животным Фото: Архив "КП"

В Госдуме предложили внести в КоАП штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Юрист Виктор Иванов объяснил, что сумма штрафа для физических лиц составит 30 тыс.рублей,а для юридических будет доходить до 100 тыс.рублей.

Но у инициативы есть подводные камни. Сегодня контент с животными делают многие блогеры и будет непросто доказать, что автор именно потворствует жестокости, а не стал ее случайным свидетелем или смоделировал ситуацию специально ради «хайпа».

- Этот момент очень тонкий, и очень сложно прочертить эту грань. Мне видится, что будут поголовно просто-напросто штрафовать , - отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом юрист подчеркнул, что если в ролике блогер рассказывает, что стал свидетелем жестокости, то такие кадры будут использованы как информационные. И штрафовать за них, по мнению эксперта, будет незаконно.

Ранее о новой инициативе сообщила газета «Известия».