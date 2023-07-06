Число заражений менингококковой инфекцией в Свердловской области выросло до восьми

Роспотребнадзор: число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что число заразившихся менингококковой инфекцией в регионе возросло до восьми. Отмечается, что два случая заражения привели к смерти.

“На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост”, — сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в области продолжаются мероприятия по предотвращению распространения инфекции, а ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, в Екатеринбурге из-за вспышки менингококка умерли два сотрудника склада Ozon. В пункте выдачи товаров Ozon в логопарке “Кольцовский” была проведена санобработка и дезинфекция, а 60 работников склада были вакцинированы.

Также 6 июля Роспотребнадзор обнаружил в реке Темерник в Ростове-на-Дону холероподобную микрофлору, в связи с чем до завершения анализов было временно запрещено купание и ловля рыбы в реке Темерник, Рoстовском море и Северном вoдохранилище.