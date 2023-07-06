«Талибан»* объяснил запрет салонов красоты заботой о семейном бюджете афганцев Фото: Александр КОЦ

Правящее в Афганистане движение «Талибан»* объяснило, зачем в стране были запрещены салоны красоты. Сделано это было из-за заботы о семейном бюджете афганцев. Кроме того, некоторые процедуры противоречат шариату, уточнили талибы*.

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер, которого цитируют РИА Новости, уточнил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебными церемониями. Что касается процедур, противоречащих шариату, то среди таких он назвал выщипывание бровей и наращивание волос.

Запрет салонов красоты в ряде регионов Афганистана был введен несколько дней назад. На такое решение отреагировала миссия ООН по содействию Афганистану. Она призвала «Талибан»* отменить запрет. Однако талибы* не отреагировали на такой призыв.

Сайт KP.RU писал о том, что «Талибан»* запретило мужчинам в республике брить бороды, а также посещать барбершопы. Такие меры талибы объяснили требованиями норм ислама.

Кроме того, жителям Афганистана запрещено публично слушать музыку, так как это также противоречит нормам ислама.

* Запрещенная в России террористическая организация