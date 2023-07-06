МИД России призвал международные организации выступить в защиту канонической УПЦ

МИД России призвал международные правозащитные организации выступить в защиту УПЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России призвало международные правозащитные организации выступить в защиту традиционной Украинской православной церкви (УПЦ).

“Поражает размах беззакония, охватившего Украину. Миряне и духовенство канонической церкви находятся под жестким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ”, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что международное сообщество должным образом не реагирует на “глумление киевского режима” над православными святынями, а также желание полностью истребить традиционную церковь в стране.

Напомним, еще в начале 2023 года Правительство Украины внесло на рассмотрение законопроект о полном запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнивал традиционную конфессию с “гнойником” и также призывал полностью ликвидировать каноническую церковь.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин отмечал, что Владимир Зеленский, отказываясь от культуры, истории, веры и традиций Украины нанес непоправимый ущерб суверенитету собственной страны.