Раскрыта тайна секретного романа Нонны Мордюковой и Андрея Миронова с печальным исходом: "Хватило минуты, чтобы разлюбить"

Садальский рассказал о мимолетном романе Нонны Мордюковой и Андрея Миронова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Станислав Садальский рассказал о кратковременном романе известных советских артистов Нонны Мордюковой и Андрея Миронова. По его словам, Мордюкова подарила ему свою рукопись “Пуговка” — история, как резко начался и ничем не закончился роман артистов.

“Миронов пришел к ней на свидание. То-се, страсти-мордасти… Стал расстегивать рубашку, одна пуговка оторвалась и закатилась куда-то. Так он нагнулся и начал разыскивать эту пуговицу. Нонне хватило этой минуты, чтобы разлюбить Андрюшу навсегда”, — рассказал Садальский.

Сайт KP.RU рассказывал историю жизни Нонны Мордюковой – российская актриса театра и кино родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка в Донецкой области Украины. Уже с детства стали проявляться таланты Нонны в музыке и пении. Во время Великой Отечественной войны семье Нонны пришлось скрываться на отдалённом хуторе от немецких войск, а в 1943 году они переехали в Краснодарский край, откуда в 45 Мордюкова отправилась в Москву и построила блестящую карьеру в кино. Великая актриса ушла из жизни 13 лет назад, 6 июля 2008-го.