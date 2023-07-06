Daily Mail: мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Лондона сообщила, что 6 июля молодой мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожал покалечить себя.

“Примерно в 17:23 мужчина подошел к воротам Букингемского дворца и приковал себя наручниками к ним. Сотрудники полиции в этом районе немедленно подошли к мужчине, которому, как считается, старше 30 лет и который начал угрожать нанести себе травмы”, — приводит издание The Daily Mail комментарий полиции Лондона

Отмечается, что в это время около резиденции короля Великобритании находились сотни туристов, поэтому в соцсетях сразу появилось множество видео манифеста мужчины.

Сотрудники полиции Лондона разогнали туристов и попытались успокоить мужчину. Также к воротам резиденции короля прибыли медики, экстренные службы и дополнительный отряд полицейских.

Напомним, в прошлом году Пианист Лука Сафронов — сын известного художника Никаса Сафронова приковал себя наручниками ко входной двери одного из ресторанов "Макдональдса". Так он решил выразить протест на решение сети с 14 марта временно остановить работу в России.