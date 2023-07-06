Компания OceanGate приостановила работу после крушения батискафа “Титан”

Компания OceanGate заявила о приостановке деятельности после крушения батискафа “Титан” Фото: REUTERS

Компания OceanGate Expeditions сообщила о приостановке своей деятельности после крушения глубоководного батискафа “Титан” во время погружения к месту затопления “Титаника”.

“OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность”, — говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, 19 июня компания сообщила о потере связи с батискафом “Титан”, который отправился к месту гибели “Титаника” в Атлантике. Спустя три дня поисков береговая охрана США обнаружила обломки аппарата, а последующая экспертиза подтвердила смерть всех членов экипажа.

Компания OceanGate начала проводить экспедиции к месту крушения “Титаника” в 2021 году. Стоимость подобной экскурсии составляет около 250 тысяч долларов, а за все время ее проведения к “Титанику” спустились около 60 клиентов и до 20 исследователей.

После крушения “Титана” на компанию подали в суд. Некоторые эксперты считают, что трагедию можно было бы предотвратить, поскольку некоторые посетители экскурсий и бывший сотрудник компании говорили о небезопасности данного батискафа.