Умер бизнесмен Гилмор, основатель бренда воды Fiji

Американский бизнесмен Гилмор, основатель бренда воды Fiji, умер в 91 год. Фото: YouTube.

Умер американский предприниматель Дэвид Гилмор, известный тем, что создал бренд питьевой воды Fiji. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на супругу Гилмора.

Сообщается, что бизнесмен скончался в своем доме на Манхэттене (Нью-Йорк) еще 11 июня, но эта информация не была обнародована ранее. Причины смерти Дэвида Гилмора не указываются.

Дэвид Гилмор в течение жизни занимался различными бизнес-проектами, но известность ему принесло создание курорта на острове Вакая (архипелаг Фиджи), где отдыхали актеры Том Круз и Николь Кидман, а также звезды бизнеса Стив Джобс и Билл Гейтс. В девяностых годах ХХ века Дэвид Гилмор создал бренд питьевой воды Fiji Water, который быстро приобрел популярность. Впоследствии Гилмор продал этот бизнес.

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